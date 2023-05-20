$79.91-0.1386.28-0.22
36 минут назад

Дакота сделала для себя географическое открытие

Ирина Лебедева

Рита Дакота отправилась в тур по городам России. Одно из выступлений должно было состояться в Южно-Сахалинске. Но долететь до города не получилось из-за погодных условий. Лайнер посадили в Хабаровске. Время поджимало, и певица решила доехать до места назначения на автомобиле.

Дакота сделала для себя географическое открытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своими планами звезда поделилась с соседом на борту самолета. И была крайне удивлена, когда тот объяснил, что Сахалин – это остров, и наземным транспортом туда дороги нет.

Как информирует utro.ru, потрясенная Дакота сообщила о своем географическом открытии поклонникам.

«Это реально остров! Я в шоке», - написала она в микроблоге.

В итоге певицу все-таки доставили в Южно-Сахалинск вовремя. Но из-за разницы во времени она едва не опоздала на собственный концерт.

Рита Дакота готовится к свадьбе с музыкантом Федором Белогаем. Певица в микроблоге рассказала поклонникам, каким видит будущее торжество.

Шоу-бизнес,Рита Дакота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий