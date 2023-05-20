Дакота сделала для себя географическое открытие

Рита Дакота отправилась в тур по городам России. Одно из выступлений должно было состояться в Южно-Сахалинске. Но долететь до города не получилось из-за погодных условий. Лайнер посадили в Хабаровске. Время поджимало, и певица решила доехать до места назначения на автомобиле.
Своими планами звезда поделилась с соседом на борту самолета. И была крайне удивлена, когда тот объяснил, что Сахалин – это остров, и наземным транспортом туда дороги нет.
Как информирует utro.ru, потрясенная Дакота сообщила о своем географическом открытии поклонникам.
«Это реально остров! Я в шоке», - написала она в микроблоге.
В итоге певицу все-таки доставили в Южно-Сахалинск вовремя. Но из-за разницы во времени она едва не опоздала на собственный концерт.
Рита Дакота готовится к свадьбе с музыкантом Федором Белогаем. Певица в микроблоге рассказала поклонникам, каким видит будущее торжество.