Дакота сделала для себя географическое открытие

Рита Дакота отправилась в тур по городам России. Одно из выступлений должно было состояться в Южно-Сахалинске. Но долететь до города не получилось из-за погодных условий. Лайнер посадили в Хабаровске. Время поджимало, и певица решила доехать до места назначения на автомобиле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Своими планами звезда поделилась с соседом на борту самолета. И была крайне удивлена, когда тот объяснил, что Сахалин – это остров, и наземным транспортом туда дороги нет.

Как информирует utro.ru, потрясенная Дакота сообщила о своем географическом открытии поклонникам.

«Это реально остров! Я в шоке», - написала она в микроблоге.

В итоге певицу все-таки доставили в Южно-Сахалинск вовремя. Но из-за разницы во времени она едва не опоздала на собственный концерт.