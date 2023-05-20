$79.91-0.1386.28-0.22

СМИ: Макаревич* купил квартиру в Грузии

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России), лидер группы «Машина времени», приобрел квартиру в комплексе «Wyndham Grand Aqua» в Гонио (Грузия). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Комплекс, в котором приобрел апартаменты музыкант, является пятизвездочным курортом, функционирующим по системе «all-inclusive».

Общая площадь курорта составляет 15 тыс. квадратных метров. На его территории действуют бассейны, рестораны, разнообразные спортивные площадки.

Макаревич выложил за квартиру с балконом и видом на море $229 тыс. (18, 299 млн рублей).

Андрей Макаревич рассказал, как диссертация его матери помогла спасти израильтян от вспышки туберкулеза

По данным газеты, певец не собирается в ближайшее время переезжать из Израиля в Грузию. С высокой долей вероятности, он будет сдавать квартиру туристам.

*Признан в России иноагентом.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий