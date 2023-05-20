СМИ: Макаревич* купил квартиру в Грузии

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России), лидер группы «Машина времени», приобрел квартиру в комплексе «Wyndham Grand Aqua» в Гонио (Грузия). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Комплекс, в котором приобрел апартаменты музыкант, является пятизвездочным курортом, функционирующим по системе «all-inclusive».

Общая площадь курорта составляет 15 тыс. квадратных метров. На его территории действуют бассейны, рестораны, разнообразные спортивные площадки.

Макаревич выложил за квартиру с балконом и видом на море $229 тыс. (18, 299 млн рублей).

По данным газеты, певец не собирается в ближайшее время переезжать из Израиля в Грузию. С высокой долей вероятности, он будет сдавать квартиру туристам.