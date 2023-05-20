Пугачева пыталась спасти автора песни «Арлекино»

Предприниматель Андрей Ковалев был гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». Ковалев вспомнил историю о том, как в свое время Алла Пугачева пыталась помочь автору песни «Арлекино», сделавшей ее звездой. Это поэт Борис Баркас.

Баркас писал тексты песен не только для Примадонны. Немало его хитов исполняли Александр Градский, Александр Буйнов, группы «Машина времени», «Автограф» - пишет teleprogramma.pro.

Судьба Баркаса сложилась трагично. Поэт крепко пил, в результате его выставили из дома. Он потерял все документы и стал бомжом. Когда Примадонна узнала об этом, она предложила Ковалеву купить Борису жилье.

«Мне звонит Алла Борисовна и говорит: «Андрюха, давай ему квартиру на двоих купим?». И мы купили с ней квартиру, но, к сожалению, пить-то он не бросил. Эту квартиру за две недели практически пропил и погиб», - рассказал Ковалев.

Борис Баркас умер в 2007 году, ему было 54 года.