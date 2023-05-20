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Пугачева пыталась спасти автора песни «Арлекино»

Предприниматель Андрей Ковалев был гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». Ковалев вспомнил историю о том, как в свое время Алла Пугачева пыталась помочь автору песни «Арлекино», сделавшей ее звездой. Это поэт Борис Баркас.

Пугачева пыталась спасти автора песни «Арлекино»
© РИА Новости

Баркас писал тексты песен не только для Примадонны. Немало его хитов исполняли Александр Градский, Александр Буйнов, группы «Машина времени», «Автограф» - пишет teleprogramma.pro.

Судьба Баркаса сложилась трагично. Поэт крепко пил, в результате его выставили из дома. Он потерял все документы и стал бомжом. Когда Примадонна узнала об этом, она предложила Ковалеву купить Борису жилье.

«Мне звонит Алла Борисовна и говорит: «Андрюха, давай ему квартиру на двоих купим?». И мы купили с ней квартиру, но, к сожалению, пить-то он не бросил. Эту квартиру за две недели практически пропил и погиб», - рассказал Ковалев.

Борис Баркас умер в 2007 году, ему было 54 года.

Композитор Влад Забелин рассказал в беседе с изданием «Абзац», что получает «копейки» за авторские права на песню «Дай мне, Боже». Композиция исполнена певицей Аллой Пугачевой. Забелин признался, что раньше получал с песни по 15-20 тыс. рублей, однако теперь она ушла с радио и телевидения.

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