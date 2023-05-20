Максим Галкин уже год, как покинул Россию. Теперь он строит планы на будущее и собирается избавляться от московской недвижимости. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал источник, близкий к знакомым семьи.

«Сколько всего было написано о замке в деревне Грязь – его не продали. Так как это индивидуальный проект, туда вложено очень много денег, а продать его равноценно вложенным средствам (и даже за полцены) невозможно. Но говорят, что у Макса есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости - квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке», - сообщил он.

Предполагается, что жилье в Америке приобретается по принципу близости к родне – в США у Кристины Орбакайте дом на Манхэттене, квартира в Майами. В Нью-Йорке обосновались ее старший сын Никита Пресняков с женой.

По слухам, речь идет о квартире площадью 103 квадратных метра у метро «Новые Черемушки», родители Галкина получили ее в конце 80-х годов, а сам юморист стал ее хозяином по наследству. Он хочет за жилплощадь 45 – 50 миллионов рублей.

«КП» обратилась к эксперту по недвижимости Дмитрию Кудрявцеву с просьбой прокомментировать ситуацию

«Цена завышена. Сейчас сделок мало, спад по продаже квартир ощутимый. В старом доме в этом районе продать квартиру за 50 миллионов рублей невозможно. Эту квартиру можно продать максимум за 25 – 30 миллионов рублей. Продать эту квартиру будет практически невозможно – как только покупатель узнает имя собственника, то откажется от сделки. Влияет и репутация (люди его не любят), и статус иноагента», - объяснил Кудрявцев.

Возможный выход – оформление дарственной на супругу и продажа уже от нового собственника жилья. Приезжать в Россию для этого будет не обязательно – законом предусматривается продажа с представителем по доверенности, и с помощью электронного оформления через Росреестр.

Дача Аллы Пугачевой в Подмосковье, построенная еще в 90-х годах прошлого века, также выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья — внук певицы Никита Пресняков.