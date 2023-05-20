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Бывшая подруга высказалась о причине нездоровья Седоковой

Анна Седокова и Татьяна Найник ранее пели в группе «ВИА Гра», а также были подругами. Но уже давно певицы делают сольные карьеры и друг с другом не общаются.

Бывшая подруга высказалась о причине нездоровья Седоковой
© РИА Новости

Анна Седокова страдает тяжелой формой крапивницы. Красные пятна на коже, отекшее лицо, постоянный зуд и боль измучили певицу. А сейчас у нее началось обострение, и лечение не приносит результата. Об этом Седокова пожаловалась в микроблоге, - пишет Экспресс Газета.

Найник отреагировала на пост бывшей приятельницы. Татьяна предположила, что причина болезни кроется в том, что Анна чрезмерно увлечена омолаживающими процедурами. По мнению Найник, подобное происходит из-за имплантов и филлеров.

Если учесть то, что некоторое время назад Анна обнародовала старую историю о неадекватном поведении Татьяны на одной из вечеринок, то, возможно, Найник решила просто отомстить Седоковой за откровения.

Ранее 40-летняя Анна Седокова пожаловалась, что сильно поправилась из-за действия лекарств и отсутствия спорта. У Анны в очередной раз случился острый приступ аллергии. Певица принимает антигистаминные препараты, но лучше пока не становится.

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