Бывшая подруга высказалась о причине нездоровья Седоковой

Анна Седокова и Татьяна Найник ранее пели в группе «ВИА Гра», а также были подругами. Но уже давно певицы делают сольные карьеры и друг с другом не общаются.

Анна Седокова страдает тяжелой формой крапивницы. Красные пятна на коже, отекшее лицо, постоянный зуд и боль измучили певицу. А сейчас у нее началось обострение, и лечение не приносит результата. Об этом Седокова пожаловалась в микроблоге, - пишет Экспресс Газета.

Найник отреагировала на пост бывшей приятельницы. Татьяна предположила, что причина болезни кроется в том, что Анна чрезмерно увлечена омолаживающими процедурами. По мнению Найник, подобное происходит из-за имплантов и филлеров.

Если учесть то, что некоторое время назад Анна обнародовала старую историю о неадекватном поведении Татьяны на одной из вечеринок, то, возможно, Найник решила просто отомстить Седоковой за откровения.