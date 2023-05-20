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Руссо заявил, что научился «сканировать» людей

Авраам Руссо заявил, что умеет определять болезнь по ногтям и языку человека. Как сообщил певец, изучать нетрадиционную медицину он начал уже довольно давно.

Руссо заявил, что научился «сканировать» людей
© РИА Новости

Он уже сделал свой первый вебинар под названием «Дух, душа и тело». Об этом он рассказал за кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars журналистам 5 Канала.

«Закончил интересную методику по ногтям и языку. Это пятитысячелетняя китайская методика. Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его», - констатировал Руссо.

Певец Авраам Руссо смог восстановиться после операции по шунтированию вены. Врачи изначально признавали, что хирургическое вмешательство оказалось неудачным, но год спустя выяснилось, что вена функционирует и воспаление ушло. Ранее артист перенес пересадку нерва, она тоже была сложной, но оказалась успешной.

Проблемы со здоровьем у Руссо начались после 2006 года, когда он перенес покушение. Напомним, тогда в машину артиста выпустили девять пуль, две из них попали в певца. После этого Руссо перенес несколько операций.

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