Руссо заявил, что научился «сканировать» людей

Авраам Руссо заявил, что умеет определять болезнь по ногтям и языку человека. Как сообщил певец, изучать нетрадиционную медицину он начал уже довольно давно.

Он уже сделал свой первый вебинар под названием «Дух, душа и тело». Об этом он рассказал за кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars журналистам 5 Канала.

«Закончил интересную методику по ногтям и языку. Это пятитысячелетняя китайская методика. Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его», - констатировал Руссо.

Певец Авраам Руссо смог восстановиться после операции по шунтированию вены. Врачи изначально признавали, что хирургическое вмешательство оказалось неудачным, но год спустя выяснилось, что вена функционирует и воспаление ушло. Ранее артист перенес пересадку нерва, она тоже была сложной, но оказалась успешной.