Бородина призналась, что встретила новую любовь
Ксения Бородина после скандального развода с Курбаном Омаровым наконец-то встретила надежного мужчину. Об этом телеведущая рассказала в беседе с известным психологом Марком Бартоном. Представлять своего друга публике Ксения пока не спешит – она устал от публичности в личных отношениях.
Бородина подчеркнула, что ее мужчина «дал колоссальную поддержку, плечо», в ситуации, когда ей было очень трудно.
«Это то, что мне было очень необходимо. Много душевности во всем этом», - объяснила теледива.
Ксения особо подчеркнула, что наконец-то у нее появились искренние, открытые отношения, ей интересно с ее возлюбленным и она в нем уверена, - пишет Экспресс Газета.
Ранее российская телеведущая Ксения Бородина резко осудила пользователей сети, которые затравили актрису и ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую из-за сомнительных рецептов в шоу «Едим дома».