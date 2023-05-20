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Бородина призналась, что встретила новую любовь

Ксения Бородина после скандального развода с Курбаном Омаровым наконец-то встретила надежного мужчину. Об этом телеведущая рассказала в беседе с известным психологом Марком Бартоном. Представлять своего друга публике Ксения пока не спешит – она устал от публичности в личных отношениях.

Бородина призналась, что встретила новую любовь
© РИА НОВОСТИ

Бородина подчеркнула, что ее мужчина «дал колоссальную поддержку, плечо», в ситуации, когда ей было очень трудно.

«Это то, что мне было очень необходимо. Много душевности во всем этом», - объяснила теледива.

Ксения особо подчеркнула, что наконец-то у нее появились искренние, открытые отношения, ей интересно с ее возлюбленным и она в нем уверена, - пишет Экспресс Газета.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина резко осудила пользователей сети, которые затравили актрису и ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую из-за сомнительных рецептов в шоу «Едим дома».

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