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23 минуты назад

Жена Дмитрия Тарасова оправдалась за асимметричную грудь после пластики

Lenta.ru

«Вторая вице-мисс Россия — 2014» и модель Анастасия Костенко оправдалась за асимметрию груди после пластической операции. На эту тему она высказалась в Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Костенко оправдалась за асимметричную грудь после пластики
Фото: соцсетисоцсети

29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала снимок в купальнике, показав подписчикам результат хирургического вмешательства. Однако некоторые поклонники не оценили новый бюст манекенщицы, о чем написали в многочисленных комментариях.

«Одна больше другой — это заметно невооруженным глазом», — отметил один из фанатов.

Знаменитость, в свою очередь, ответила на критику хейтеров в одной из последних публикаций. По словам Костенко, она осталась довольна результатом работы хирурга.

«Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет от окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво», — уточнила она.

В апреле российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Виктория Боня,Дмитрий Тарасов,
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