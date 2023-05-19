Костюшкин побрился налысо ради операции по пересадке волос

«Как же давно вы ждали развязку этой истории, сколько домыслов у вас было на этот счет. Наконец-то я могу с вами поделиться всеми подробностями операции «Как Стас за волосами ходил». Посоветовали мне клинику, попробовал на себе, вот что прям называется — на своей шкуре», — написал Костюшкин.