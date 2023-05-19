Стас Костюшкин побрился налысо ради операции по пересадке волос
Певец и бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Telegram-канале признался, что побрился налысо в рамках подготовки к операции по пересадке волос.
«Как же давно вы ждали развязку этой истории, сколько домыслов у вас было на этот счет. Наконец-то я могу с вами поделиться всеми подробностями операции «Как Стас за волосами ходил». Посоветовали мне клинику, попробовал на себе, вот что прям называется — на своей шкуре», — написал Костюшкин.
Он подчеркнул, что после операции остался счастливым, довольным и «волосатым». По словам Костюшкина, ему не было страшно или больно, а сам процесс прошел достаточно быстро. Певец посетовал, что у всех мужчин в его семье рано или поздно появлялись залысины, поэтому артист решил избавиться от них хирургическим путем.