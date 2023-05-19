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1 час назад

Зять Боярского назвал неприятное свойство Москвы

Lenta.ru

Российский актер Максим Матвеев заявил, что Москва «забирает очень много нервов». Неприятное свойство столицы звезда сериала «Триггер» назвал в интервью для YouTube-канала Иды Галич «Есть вопросики».

Зять Боярского назвал неприятное свойство Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер признался, что до определенного момента любил гулять по Москве, однако сейчас совсем не уделяет этому время.

«Я приезжаю сюда, и сразу Москва собирает очень много дел. Значит, надо сделать то, потом поехать туда, потом там встретиться, потом съездить туда. Москва очень в этом смысле напряженная. Наверное, я отсюда поэтому сбежал. Она забирает очень много времени и очень много нервов. Я понял, что можно работать и не живя в ней», — поделился мнением Матвеев.

Зять актера Михаила Боярского сообщил, что в последнее время часто ездит из Москвы в Петербург, так как переехал туда.

«Я не москвич ныне, хотя прописан тут», — отметил он.

По словам актера, переезд в другой город произошел «по семейным обстоятельствам».

Он добавил, что в Петербурге до нужных мест добираться гораздо ближе, чем в Москве, где на дорогу можно потратить полдня. Кроме того, петербургский климат не смущает звезду — он родился в городе Светлом Калининградской области, где стоит такая же ветреная и дождливая погода.

В мае режиссер Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Глава «Мосфильма» также отметил, что жители столицы в вопросе вождения непредсказуемы и не отличаются дисциплинированностью.

Шоу-бизнес,Михаил Боярский,Карен Шахназаров,Максим Матвеев,
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