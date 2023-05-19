Зять Боярского назвал неприятное свойство Москвы

«Я приезжаю сюда, и сразу Москва собирает очень много дел. Значит, надо сделать то, потом поехать туда, потом там встретиться, потом съездить туда. Москва очень в этом смысле напряженная. Наверное, я отсюда поэтому сбежал. Она забирает очень много времени и очень много нервов. Я понял, что можно работать и не живя в ней», — поделился мнением Матвеев.