Киркоров захотел сделать 11-летнего сына знаменитым дизайнером

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров захотел сделать 11-летнего сына Мартина знаменитым дизайнером. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Так, певец разместил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором заявил, что 29 июня у мальчика состоится показ его первой коллекции одежды. По словам звездного родителя, на создание дизайна линейки Мартина вдохновила сестра Алла-Виктория.

При этом знаменитость отметил, что изготовлением одежды займется модельер Аника Керимова. Та, в свою очередь, подтвердила информацию о том, что показ состоится, в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Показ будет в стиле сказки "Алиса в стране чудес". С аниматорами, шоу-программой и песнями Филиппа Киркорова», — подписала она публикацию.