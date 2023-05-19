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1 час назад

Ведущая Виктория Лопырева высмеяла Викторию Боню в Каннах

Газета.Ruиещё 1

Ведущая Виктория Лопырева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогершу Викторию Боню.

Лопырева высмеяла Боню в Каннах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лопырева призналась, ей смешно наблюдать за девушками, которые купили пропуск на красную дорожку на Каннском фестивале и теперь выставляют себя «главными героинями фильма». Ведущая явно намекнула на блогершу Викторию Боню, которая ежедневно публикует фото с мероприятия. Звезда «Дома-2» хвастается в соцсетях, что ее наряды на ковровой дорожке публикуют зарубежные СМИ. Также она делится новостями с фестиваля.

«Мне одной смешно смотреть на девчонок, которые покупают пропуск на дорожку в Канна[ и потом постят фотки, как будто они главные героини фильма? P.S. А в этот момент фотографы кричат: «Да проходи ты уже!» --написала Лопырева.

Поклонники поддержали Лопыреву. Они поблагодарили звезду за «честность и прямолинейность».

«А я все думала, кто этот момент озвучит вслух! И вообще смешно», — написала подписчица.

Ранее Боня пожаловалась, что проспала открытие Каннского кинофестиваля. Блогерша не стала сильно расстраиваться из-за инцидента, так как, по ее словам, у нее будет еще две недели, чтобы показать себя.

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