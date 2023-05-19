Звезда «Уральских пельменей» собрался выступать в колониях

Российский актер, участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков вместе с командой импровизаторов «Пара Фраз» выступил в исправительной колонии в Екатеринбурге. В разговоре с KR.RU артист заявил о планах отправиться в тур по российским колониям.

По словам звезды «Уральских пельменей», сейчас он вместе с импровизаторами решает, имело ли их выступление успех. Он также сообщил, что вместе с участниками «Пары Фраз» собирается выступить в других колониях Свердловской области.

«Я думаю, вышедшим на свободу заключенным необходима социализация. Важно, чтобы у них было желание вернуться и прилагать усилия для этого. Мы бы хотели через юмор как-то вдохновить их», — высказался Рожков.

В материале отмечается, что звезда «Уральских пельменей» и участники команды «Пара Фраз» показали заключенным сценки об устройстве на работу, создании семьи и воспитании детей после выхода на свободу.