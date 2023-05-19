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Бывший солист «На-На» принял телеведущего Корчевникова в пионеры

Певец и бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин принял телеведущего передачи «Судьба человека» Бориса Корчевникова в пионеры. Запись программы появилась на платформе «Смотрим».

Бывший солист «На-На» принял телеведущего Корчевникова в пионеры
© мослента

В эфире Корчевников зачитал пионерскую присягу советского времени, а Левкин повязал ему красный галстук. После этого они проскандировали известный девиз: «Будь готов! Всегда готов!».

В завершение церемонии гость передачи промаршировал и исполнил гимн пионеров: «Взвейтесь кострами, синие ночи». Левкин уточнил, что в юности был председателем Всесоюзного пионерского штаба и знаменосцем на пионерском параде на Красной площади.

Бывший солист группы «На-На» назвал отличительные качества москвичей.

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