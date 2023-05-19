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Вайкуле пожаловалась на испортившиеся отношения со знакомыми после выпадов в адрес России

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила, что некоторые знакомые отвернулись от нее после ее резких высказываний о России.

Вайкуле пожаловалась на испортившиеся отношения со знакомыми
© слово и дело

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле призналась, что знакомые устроили ей «бойкот» из-за резких высказываний о специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом певица рассказала в очередном выпуске на своем YouTube-канале.

«Я в черном списке. Они не понимают, что происходит: кто плохой, кто хороший. Если я говорю "не делайте другому больно", я плохая. Они сейчас не берут трубку», — заявила 69-летняя артистка.

Вайкуле ранее признавалась, что в ее семье никогда не отмечали День Победы. Более того, латвийская артистка одобрила снос советских памятников ВОВ в Литве и предлагала выдвинуть на пост президента России признанного иноагентом в РФ Максима Галкина .

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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