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Названы продолжающие работать в России украинские артисты

Названы продолжающие работать в России украинские артисты. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы продолжающие работать в России украинские артисты
© РИА Новости

Среди звезд, которые проживают в России и продолжают заниматься в стране творческой деятельностью, — уроженец украинского города Гайворон, музыкальный композитор Игорь Крутой, получивший звание народного артиста РФ в 1996 году.

В список продолжавших работу в стране украинских исполнителей также вошел автор хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов, обладающий в России званием народного артиста. Этим летом у певца запланировано несколько сольных концертов в российских городах.

Украинский музыкант и участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко родом из Одессы. Артист продолжает находиться в составе музыкального коллектива, выступая по России в составе группы и выпуская сольные треки.

Бывший участник коллектива «Чай вдвоем» Стас Костюшкин также родился на Украине, однако продолжает заниматься музыкальным творчеством в России: за этот год исполнитель успел выпустить песню «Королева», а также планирует выйти на сцену в рамках концерта «Золотой хит» этим летом вместе с другими российскими исполнителями.

Украинский продюсер Юрий Бардаш, ранее работавший над созданием таких музыкальных групп, как Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы», назвал себя «носителем русской культуры» в одном из интервью, а также представил документальную картину «Звук моего региона», посвященную артистам Донбасса.

Ранее служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову в посягательстве на целостность страны.

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