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Рэпер Scally Milano убрал все упоминания наркотиков из своих треков

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) убрал все упоминания наркотиков из своих треков. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Рэпер Scally Milano убрал все упоминания наркотиков из своих треков
© Wikimedia

Ранее организация Мизулиной обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить композиции исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что организация попросила Следственный комитет не проводить проверку по факту возможного нарушения. Если же проверка проводится, то следователей просят учесть положительные шаги исполнителя.

Стало известно о бегстве рэпера Scally Milano из России после возбуждения дела

Напомним, что 22 апреля концерт Дмитриева в «Гигант Холле» был прерван сотрудниками правоохранительных органов. Предполагалось, что появление силовиков на концерте может быть связано с ситуацией, которая произошла в августе прошлого года — тогда после концерта Дмитриева в больницу попал подросток, который, вероятно, отравился наркотиками.

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