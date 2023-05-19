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Юлия Савичева рассказала о своем первом гонораре, который она получила еще ребенком

Певица Юлия Савичева рассказала о своем первом гонораре, который она получила еще до своей широкой известности. Как сообщает «Пятый канал», свой путь к славе она начала еще ребенком, когда выступала в Дворце культуры и техники Московского Авиационного Института.

«Это были новогодние спектакли, и я отыграла десять спектаклей в главной роли. И тогда был мой первый гонорар. Мне было то ли семь, то ли восемь лет», — рассказала она.

Савичева отметила, что не помнит сумму своего гонорара, поскольку деньги получали родители. В целом, на заработок ей было все равно, ведь главной наградой для нее тогда было внимание. На заработанное Юлии купили одежду.

Отметим, что широкая популярность к Савичевой пришла в 16 лет, когда она стала участницей легендарного проекта «Фабрика звезд». Тогда сезон проходил под наставничеством и руководством продюсера Максима Фадеева. Девушка дошла до финала, однако уступила призовые места Полине Гагариной, Елене Терлеевой и Елене Темниковой.

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