Юлия Савичева рассказала о своем первом гонораре, который она получила еще ребенком
Певица Юлия Савичева рассказала о своем первом гонораре, который она получила еще до своей широкой известности. Как сообщает «Пятый канал», свой путь к славе она начала еще ребенком, когда выступала в Дворце культуры и техники Московского Авиационного Института.
«Это были новогодние спектакли, и я отыграла десять спектаклей в главной роли. И тогда был мой первый гонорар. Мне было то ли семь, то ли восемь лет», — рассказала она.
Савичева отметила, что не помнит сумму своего гонорара, поскольку деньги получали родители. В целом, на заработок ей было все равно, ведь главной наградой для нее тогда было внимание. На заработанное Юлии купили одежду.
Отметим, что широкая популярность к Савичевой пришла в 16 лет, когда она стала участницей легендарного проекта «Фабрика звезд». Тогда сезон проходил под наставничеством и руководством продюсера Максима Фадеева. Девушка дошла до финала, однако уступила призовые места Полине Гагариной, Елене Терлеевой и Елене Темниковой.