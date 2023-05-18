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Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали на два месяца за избиение жены

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова заключили под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 18 мая.

Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали за избиение жены
© соцсети

По ее словам, Басманный районный суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, до 14 июля 2023. Кузнецова обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Примечательно, что сам мужчина вину не признал.

По версии следствия, преступление произошло 12 мая в квартире жилого дома на улице Фридриха Энгельса. В результате ссоры Кузнецов избил свою 28-летнюю супругу. В резульате пострадавшую госпитализировали.

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