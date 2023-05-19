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Падение Волочковой при выполнении шпагата попало на видео

Видео падения при выполнении вертикального шпагата показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«Без юмора никак», — подписала знаменитость ролик, в котором пыталась выполнить вертикальный шпагат.

Она облокотилась на спинки двух рядом стоящих стульев и вытянула правую ногу вверх, но не удержала равновесие. От падения на пол артистку удержала стена, о которую он ударилась боком.

«[Артист балета Николай] Цискаридзе делал замечание, что при этом движении торс нужно держать вертикально. Все равно гнемся», «Штормит уже возрастную танцовщицу», «Цирк к нам приехал. Настя нас всех смешит, старается», «Может, хватит уже позориться?», «Хорошо, что многие великие балерины не застали этого», «Факир был пьян, фокус не удался», «Настя, чем дальше в лес, тем страшнее сказка», — прокомментировали видео россияне.

Ранее «мужская» спина Анастасии Волочковой вызвала критику пользователей сети.

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