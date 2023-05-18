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Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей рассказала, как изменилось ее отношение к передаче за время работы в ней. В интервью телеканалу RTVI, запись которого доступна на YouTube, она заявила, что в прошлом считала проект второсортным продуктом.

Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»
© globallookpress.com

Воробей призналась, что до попадания в «Аншлаг» не была поклонницей программы. При этом, как уточнила артистка, ей нравились некоторые участники передачи.

«Отдельные артисты, которых я видела, мне казались очень интересными и уникальными, штучными», — отметила она.

По словам пародистки, она относилась к «Аншлагу» как посредственному продукту, но потом изменила мнение о передаче.

«Любой театральный артист и сейчас вам скажет, что это продукт второго сорта, и я так считала, до того момента, пока я сама не сделала этот шаг на эстраду и не поняла, какой это невероятный труд», — добавила она.

Ранее Елена Воробей рассказала о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что у нее есть хронические заболевания горла, в частности, хронический фарингит и ларингит, а также проблемы с позвоночником.

Елена Воробей — российская актриса эстрады, кино и телевидения, певица. Окончила Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК) по специальности «Артист театра, эстрады и кино». С 2000 года она начала сниматься в «Аншлаге».

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