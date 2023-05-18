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Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре

В столице Узбекистана Ташкенте 28 мая пройдет концерт певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре
© РИА Новости

Выступление состоится после отмены концертов певицы в ряде городов России, продажи билетов открыты на портале iticket.uz.

Концерты певицы отменили в Ростовской области, Воронеже и ряде других городов России. Мэр Краснодара Евгений Наумов, в частности, осудил позицию Ани Лорак по отношению к спецоперации. Он опасался, что деньги, вырученные Лорак, пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что концерт российской эстрадной исполнительницы Пелагеи, который должен был состояться 18 мая, отменен и перенесен.

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