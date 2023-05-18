Гороскоп на пятницу, 19 мая

19 мая – день новолуния, но случится оно только вечером. По московскому времени Луна будет считаться растущей после 19.00. Поэтому большая часть дня подходит для того, чтобы поставить финальную точку, закрыть тему, завершить сюжет, к которому не хочется больше возвращаться.

Это прекрасный день для размышлений, ваши замыслы могут сложиться в окончательный четкий план. Приблизительные прикидки оформятся в конкретные предложения. Если у вас имеются грандиозные планы, подождите еще совсем чуть-чуть. Начиная с 20-го мая наступит золотое время для реализации самых смелых идей.

Овен, предстоящие сутки многое прояснят в финансовом вопросе. Подбейте баланс, чтобы четко знать, чем вы располагаете.

Телец, сегодняшние поступки и намерения способны запрограммировать события на месяцы вперед. То, как вы проведете этот день, повлияет на события ближайших четырех недель.

Близнецы, нечто важное, что будет влиять на ваши дела, случится незаметно или в тайне от вас. Старайтесь быть наблюдательными.

Рак, вас ждут новые повороты в любви и личной жизни.

Лев, сегодня нужно окончательно сформировать планы и затаиться перед решительным рывком.

Дева, воспользуйтесь энергией новолуния, чтобы освободиться от застарелой обиды. Пришло время перевернуть страницу и начать что-то с чистого листа. Если вам это удастся, вы будете вознаграждены прекрасным настроением и улучшением здоровья.

Весы, события этого дня укажут скорее на то, чем вам заниматься в ближайшее время не следует.

Скорпион, вас ждет новый этап в отношениях с близким человеком.

Стрелец, остерегайтесь искушений. Здоровый образ жизни нынче важен, как никогда.

Козерог, в вашем сердце может зародиться новая любовь. Или другое вдохновляющее чувство.

Водолей, вам сейчас приходится преодолевать сопротивление. Попутного ветра придется подождать.