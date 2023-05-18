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Анна Седокова рассказала о болезни и сравнила себя со Шреком

Об очередном обострении аллергической болезни рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Седокова. Она опубликовала селфи с симптомами сильной крапивницы и сравнила себя с огром Шреком из одноименного мультфильма.

Седокова рассказала о превращении в Шрека
© РИА Новости

«И из красивой женщины ты прекращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн», — написала знаменитость, показав красные пятна на теле и опухшее лицо.

соцсети

По словам Седоковой, она пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, выслушивать мнения десятков докторов, работать с психосоматикой, не работать. Однако эти способы не помогли ей побороть болезнь. Артистка отметила, что не сдается и продолжает лечение.

Ранее Анна Седокова показала подписчикам селфи без макияжа.

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