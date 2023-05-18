Седокова рассказала о превращении в Шрека

«И из красивой женщины ты прекращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн», — написала знаменитость, показав красные пятна на теле и опухшее лицо.