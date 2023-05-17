СМИ: со счетов Инстасамки сняли ограничения
Ограничения, наложенные ранее на счета рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) сняты. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на сервис проверки контрагентов «Спарк».
По данным портала, в настоящее время нет действующих решений о блокировке счетов певицы.
Напомним, что правоохранительные органы проводят масштабную проверку в отношении блогеров-миллионников Валерии Чекалиной и Елены Блиновской. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что на фоне сообщений о блокировке счетов, Инстасамка отправилась в Дубай.