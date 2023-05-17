Стало известно о долгах Витаса перед налоговой службой

В 2022 году исполнитель не погасил долги перед ЖКХ на сумму в почти 98 тыс. руб. При этом в 2023 году задолженность Витаса за коммунальные платежи, жилую площадь, а также штрафные пени составила еще 48 тыс. руб. СМИ сообщили, что у певца также остались непогашенные долги за 2020 и 2021 год. В суде Одинцовского района заявили, что взысканием долга займутся судебные исполнители.