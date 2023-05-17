Стало известно о долгах Витаса перед налоговой службой

Витас задолжал налоговой службе почти 150 тысяч рублей
Певец Витас задолжал налоговой службе России 146 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В 2022 году исполнитель не погасил долги перед ЖКХ на сумму в почти 98 тыс. руб. При этом в 2023 году задолженность Витаса за коммунальные платежи, жилую площадь, а также штрафные пени составила еще 48 тыс. руб. СМИ сообщили, что у певца также остались непогашенные долги за 2020 и 2021 год. В суде Одинцовского района заявили, что взысканием долга займутся судебные исполнители.
Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогеров-миллионников на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.