Концерт Пелагеи отменили в Оренбурге
Концерт российской эстрадной исполнительницы Пелагеи, который должен был состояться 18 мая, отменен и перенесен. Об этом исполнительница написала в своем Telegram-канале.
Организаторы заявили о переносе за два дня до выступления, что расстроило звезду.
«Концерт в Оренбурге, увы, перенесен на осень. Как сообщают организаторы, — по техническим причинам. Мы очень расстроены, и приносим всем свои извинения», — написала она.
Ранее сообщалось, что концерты Пелагеи в Сербии также были перенесены — из-за трагических случаев стрельбы в стране. Об этом рассказал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи», — сказал он.