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Концерт Пелагеи отменили в Оренбурге

Концерт российской эстрадной исполнительницы Пелагеи, который должен был состояться 18 мая, отменен и перенесен. Об этом исполнительница написала в своем Telegram-канале.

Организаторы заявили о переносе за два дня до выступления, что расстроило звезду.

«Концерт в Оренбурге, увы, перенесен на осень. Как сообщают организаторы, — по техническим причинам. Мы очень расстроены, и приносим всем свои извинения», — написала она.

Ранее сообщалось, что концерты Пелагеи в Сербии также были перенесены — из-за трагических случаев стрельбы в стране. Об этом рассказал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи», — сказал он.

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