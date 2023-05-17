Концерт Пелагеи отменили в Оренбурге

«Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи», — сказал он.