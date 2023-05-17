Паша Техник развелся с женой
Блогерша Ева Карицкая объявила о разводе с рэпером Пашей Техником. Об этом сообщает The Flow.
Карицкая опубликовала свидетельство о расторжении брака. «Официально», — заявила блогерша.
Карицкая и Техник жила вместе 9 лет. В их союзе родился сын Иван.
7 октября 2022 года сообщалось, что Паша Техник впал в кому. Исполнителю стало плохо после вечеринки, проходившей 6 октября. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. Музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи ввели его в искусственную медикаментозную кому.
Рэпер вышел из комы 8 октября 2022 года. Тогда он вышел на связь, сообщив, что с ним все хорошо. Артист сообщил, что сдал анализы и у него нет половых болезней, и пообещал, что «больше так делать не будет».
В ноябре 2022 года Техник был госпиталирован после того, как дважды потерял сознание на улице. 16 апреля 2023 года стало известно, что артист восстанавливается в частной психиатрической и наркологической клинике в Москве. 22 апреля Техник вышел из рехаба.