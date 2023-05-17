Паша Техник развелся с женой

Блогерша Ева Карицкая объявила о разводе с рэпером Пашей Техником. Об этом сообщает The Flow.

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Карицкая опубликовала свидетельство о расторжении брака. «Официально», — заявила блогерша.

Карицкая и Техник жила вместе 9 лет. В их союзе родился сын Иван.

7 октября 2022 года сообщалось, что Паша Техник впал в кому. Исполнителю стало плохо после вечеринки, проходившей 6 октября. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. Музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи ввели его в искусственную медикаментозную кому.

Рэпер вышел из комы 8 октября 2022 года. Тогда он вышел на связь, сообщив, что с ним все хорошо. Артист сообщил, что сдал анализы и у него нет половых болезней, и пообещал, что «больше так делать не будет».