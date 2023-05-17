Лолита рассказала об аэрофобии и страхе выхода на сцену
Певица Лолита Милявская рассказала в беседе с «Пятым каналом» о своих фобиях.
Милявская призналась, что до сих пор очень сильно боится выходить на сцену. По словам звезды, порой ее волнения доходят до истерик и панических атак. Также у артистки есть страх полета на самолетах. Музыкантка пьет успокоительное перед взлетом. Певица объяснила, что дозировка препарата зависит от того, сколько времени она проведет в небе.
«Потому что связки от успокоительного садятся. Если ты в этот день прилетаешь и у тебя концерт, очень тяжело это распевать», — поделилась Лолита.
Милявская отметила, что является очень тревожным человеком. Артистка призналась, что волнения негативно влияют на ее здоровье. Она добавила, что из-за своего состояния боится стать параноиком.
«Вот чего я боюсь, чтобы психосоматика с возрастом не стала паранойей. То есть это обычные вещи, которых, мне кажется, с возрастом начинает бояться любой человек», — объяснила звезда.
Ранее Лолита рассказала, что столкнулась с безработицей и предательством после развода с шоуменом Александром Цекало.