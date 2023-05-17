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Лолита рассказала об аэрофобии и страхе выхода на сцену

Певица Лолита Милявская рассказала в беседе с «Пятым каналом» о своих фобиях.

Лолита рассказала об аэрофобии и страхе выхода на сцену
© РИА Новости

Милявская призналась, что до сих пор очень сильно боится выходить на сцену. По словам звезды, порой ее волнения доходят до истерик и панических атак. Также у артистки есть страх полета на самолетах. Музыкантка пьет успокоительное перед взлетом. Певица объяснила, что дозировка препарата зависит от того, сколько времени она проведет в небе.

«Потому что связки от успокоительного садятся. Если ты в этот день прилетаешь и у тебя концерт, очень тяжело это распевать», — поделилась Лолита.

Милявская отметила, что является очень тревожным человеком. Артистка призналась, что волнения негативно влияют на ее здоровье. Она добавила, что из-за своего состояния боится стать параноиком.

«Вот чего я боюсь, чтобы психосоматика с возрастом не стала паранойей. То есть это обычные вещи, которых, мне кажется, с возрастом начинает бояться любой человек», — объяснила звезда.

Ранее Лолита рассказала, что столкнулась с безработицей и предательством после развода с шоуменом Александром Цекало.

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