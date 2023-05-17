Лолита рассказала об аэрофобии и страхе выхода на сцену

Милявская призналась, что до сих пор очень сильно боится выходить на сцену. По словам звезды, порой ее волнения доходят до истерик и панических атак. Также у артистки есть страх полета на самолетах. Музыкантка пьет успокоительное перед взлетом. Певица объяснила, что дозировка препарата зависит от того, сколько времени она проведет в небе.