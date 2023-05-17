Дочь певицы Славы собирается стать актрисой

Дочь певицы Славы Александра Морозова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует стать актрисой.

Морозова записалась на собеседование на актерские курсы. Занятия буду проходить два раза неделю. По ее мнению, учеба не будет ей мешать ухаживать за ребенком. Она объяснила, что попросит помощи у близких.

«Хочу сейчас возобновить актерскую деятельность», — призналась блогерша.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск после появления на свет внука.

В мае Морозова пожаловалась на серьезные трудности с концентрацией и восприятием информации. Девушка призналась, что ей тяжело читать. Она рассказала, что проблемы начались во время беременности, однако тогда она думала, что недуг исчезнет после родов. Проблема не исчезла. Морозова сообщила, что все стало хуже.