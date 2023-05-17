Волочкова отреагировала на скандал с бывшим возлюбленным

"Через несколько дней он позвонил мне, когда я была уже на Мальдивах. Сказал, что принял решение развестись. Оказывается, Настя, его жена, была моей подписчицей, увидела, что он встречался когда-то со мной. Стала скандалить, мол, почему он не удаляет фото со мной и вообще почему все это было", - рассказала Волочкова.