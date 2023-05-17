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Анастасия Волочкова заявила, что избивший жену банщик Сергей хотел вновь закрутить с ней роман

Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов, которого обвиняют в избиении жены, планировал возобновить с ней роман.

Волочкова отреагировала на скандал с бывшим возлюбленным
© volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Через несколько дней он позвонил мне, когда я была уже на Мальдивах. Сказал, что принял решение развестись. Оказывается, Настя, его жена, была моей подписчицей, увидела, что он встречался когда-то со мной. Стала скандалить, мол, почему он не удаляет фото со мной и вообще почему все это было", - рассказала Волочкова.

По словам танцовщицы, все ее бывшие возлюбленные рано или поздно решают к ней вернуться. Балерина считает, что банщик Сергей Кузнецов не стал исключением. Она подчеркнула, что он хотел возобновить с ней роман после возвращения Волочковой с отпуска на Мальдивах.

О том, что Кузнецов мог избить жену, сообщил 17 мая Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики, девушку доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, внутричерепным кровотечением, ушибами и ссадинами. Состояние девушки оценивают как тяжелое.

По данным издания, Кузнецов якобы сам рассказал, что жена созналась в измене, и он пришел в ярость.

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