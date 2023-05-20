Собчак — 20 млн, Ревва — 50 млн. Сколько денег заработали звезды на квартирах в Дубае

Российские звезды в последние годы массово вкладываются в элитную недвижимость в Дубае. Многие из них отрицают, что готовят дома для переезда из России, заявляя, что покупка дорогих квартир— лишь выгодное вложение денег. «КП» выяснила, выгодно ли в действительности покупать апартаменты и сколько на этом могут заработать знаменитости.

20 миллионов сверху для Собчак и 50 миллионов — для Реввы

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Журналистка Ксения Собчак стала обладательницей элитных апартаментов еще около года назад. Квартира площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences находится в самом сердце Дубая, а из окон открывается вид на знаменитую башню Бурдж-Халиф. Почти что во дворе — «Дубай Молл», опера, парк и фонтаны. Кроме того, в самом ЖК есть рестораны, СПА-центр, фитнес, а также игровые пространства для детей.

По оценкам риелторов, за квартиру Собчак отдала 60 млн рублей. Как считает основатель одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев, с 2022 года стоимость объекта выросла — примерно до 83-84 млн рублей. Таким образом, заработала Собчак на инвестиции около 20 млн рублей.

Эксперт также отметил, что пассивно зарабатывать можно не только на росте цены апартаментов. Если сдавать квартиру в аренду, то можно получать около 5 млн рублей в год. Однако выгодным вложением Сибилев объект не считает.

«Подобные дорогущие квартиры покупают скорее из-за того, что просто нравится, то есть, чтобы самому там жить. Продать ее потом достаточно сложно», — подчеркнул он.

Схожее мнение у риелтора и о апартаментах актера Александра Реввы, который купил квартиру в небоскребе Address Beach Residences. 77-этажное здание с бассейном на крыше внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Предположительно, отдал за нее артист около 100 млн рублей. Сейчас средняя цена этой квартиры — около 150 млн рублей. За год на аренде Ревва мог заработать порядка 7,5 млн рублей.

Но зарабатывают не все

Еще один частный посетитель Дубая, певец Стас Михайлов, купил в городе сразу несколько двухкомнатных апартаментов. Все они находятся в комплексе The Palm Tower. По словам Сибилева, сейчас одна такая квартира стоит около 94 млн рублей.

«За год на ней можно заработать больше 5 миллионов, сдавая в аренду. Многие покупают недвижимость в Дубае с этой целью. Если приобрести квартиру за эту же стоимость, к примеру, в Москве или Петербурге, то заработаешь на аренде, как минимум, в три раза меньше», — подчеркнул он.

Однако сдать жилье не просто. Для этого нужно найти риелтора, нанимать клининг и заключать договора. Более простой вариант — перепродажа, но избавиться от объектов с выгодой для себя сейчас не так и просто. Подобное жилье уже считается вторичным, а рядом строятся дома, которые будут банально лучше обустроены. Сибилев подчеркнул, что для инвестиций лучше приобретать более дешевую недвижимость — ее потом проще реализовать. Желающим приобрести жилье бизнес-класса лучше вкладываться в строящиеся объекты.

Почему именно Дубай?

Отметим, что кроме вышеперечисленных звезд в Дубае квартиры купили блогер Александра Митрошина, телеведущая Ксения Бородина, а также «королева марафонов» Елена Блиновская. Кроме того, замечали там и певца Егора Крида. Выбирают они Дубай не спроста — благодаря программе развития на ближайшие 20 лет инвестиции кажутся привлекательными. Объекты, в любом случае, будут только дорожать.

«Плюс эти квартиры всегда можно продать, получив деньги сразу наличными. Вывести их в любую другую страну — вообще не проблема», — подчеркнул Сибилев.