Букингемский дворец отказался комментировать погоню за принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Independent.

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16 мая папарацци устроили автомобильную погоню за принцем Гарри, Меган Маркл и ее матерью Дорией Рэгленд.

Инцидент произошел после церемонии вручения наград премии Women of Vision Awards в Ziegfeld Ballroom на Манхэттене, где герцогиня Сассекская была удостоена почетного приза за свою «глобальную деятельность и бессрочный вклад в защиту и расширение прав женщин и девочек».

По словам официального представителя королевской четы, «катастрофическое» преследование «продолжалось более двух часов» и «привело к многочисленным авариям с участием других водителей, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка».