Экс-бойфренд Кати Кищук предстал перед судом по обвинению в изнасиловании

Бывший возлюбленный певицы Кати Кищук рэпер Slowthai предстал перед судом по двум обвинениям в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian 28-летний музыкант предстал перед мировым судом Оксфордшира по видеосвязи по обвинению в оральном и вагинальном сексе с женщиной без ее согласия в Оксфорде в сентябре 2021 года. Slowthai подтвердил в суде свое настоящее имя Тайрон Фрэмптон, дату рождения и адрес в Нортгемптоне. Фрэмптона выпустили под залог, чтобы он предстал перед судом Оксфорда в следующем месяце. Slowthai был номинирован на премию "Грэмми" за лучшую танцевальную запись в 2021 году. Его второй альбом "Tyron" был на первом месте в британских чартах.Первый альбом артиста "Nothing Great About Britain" был номинирован на премию Mercury Prize в 2019 году. В декабре 2022 года экс-вокалистка группы Serebro Катя Кищук сообщила, что рассталась с рэпером Slowthai. Артистка рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях. По ее словам, бывший бойфренд применял к ней психологическое насилие. У экс-возлюбленных есть общий сын.