Представители Высоцкой отказались комментировать отъезд ведущей из России

Представители Юлии Высоцкой отказались комментировать отъезд актрисы за границу. Об этом сообщает vm.ru.

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16 мая Высоцкая опубликовала свое фото на фоне лондонского аэропорта Хитроу.

«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», — написала звезда.

В сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. Артистку критиковали за ее юмористическую кулинарную программу «Едим дома». В ней ведущая готовила различные деликатесы, которые на самом деле несъедобны. Особо популярными в интернете стали отрывки с загоревшимся мясом на мангале, подгоревшими и одновременно сырыми сырниками.

11 мая телеведущая Ксения Бородина осудила пользователей сети, которые затравили Высоцкую за порчу еды. Звезда заявила, что пора «остановиться с этим буллингом». Журналистка Ксения Собчак также заступилась за актрису.