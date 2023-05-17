Представители Высоцкой отказались комментировать отъезд ведущей из России

Представители Юлии Высоцкой отказались комментировать отъезд актрисы за границу. Об этом сообщает vm.ru.
16 мая Высоцкая опубликовала свое фото на фоне лондонского аэропорта Хитроу.
«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», — написала звезда.
В сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. Артистку критиковали за ее юмористическую кулинарную программу «Едим дома». В ней ведущая готовила различные деликатесы, которые на самом деле несъедобны. Особо популярными в интернете стали отрывки с загоревшимся мясом на мангале, подгоревшими и одновременно сырыми сырниками.
11 мая телеведущая Ксения Бородина осудила пользователей сети, которые затравили Высоцкую за порчу еды. Звезда заявила, что пора «остановиться с этим буллингом». Журналистка Ксения Собчак также заступилась за актрису.
6 мая телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что несколько раз приглашала Юлию Высоцкую принять участие в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».