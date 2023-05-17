Экс-президент Франции Саркози приговорен к году тюрьмы по делу о прослушке

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Об этом сообщает Agence France-Presse. Саркози приговорен к году тюрьмы и двум годам лишения свободы условно. Политик занимал пост президента Франции в период с 2007-го по 2012-й год.

«Саркози признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», — указывается в статье агентства.

Прокуратура Франции ранее потребовала проведения суда над Саркози по делу о возможном финансировании избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Экс-президент обвиняется в «пассивной коррупции, участии в преступном сообществе, незаконном финансировании избирательной кампании и растрате государственных средств», передает телеканал BFM.

Помимо Саркози в деле фигурируют еще 12 человек. Среди них — бывший глава МВД Клод Геан, экс-министр по вопросам бюджета Франции Эрик Верт и один из ближайших помощников Саркози Брис Ортефе.

Впервые о финансировании кампании Саркози сообщил в марте 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. Он утверждал, что политик получал денежную поддержку от властей Ливии.

По сведениям агентства журналистских расследований Mediapart , на избирательные нужды Саркози получил от Каддафи 50 миллионов евро. в расследовании отмечалось, что посредником являлся франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин, говоривший о передаче экс-президенту Франции «чемоданов с деньгами» от Каддафи. Однако позднее предприниматель отказался от своих слов.

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