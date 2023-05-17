Боня считает, что исцелила мужа от цирроза печени благодаря духовным практикам

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что ее бывший муж Алекс Смерфит выздоровел от цирроза печени благодаря ее духовным практикам. Об этом сообщает «Газета.ru».

По ее словам, у экс-возлюбленного нашли неалкогольный цирроз печени от которого, по словам Бони, он «чуть не умер».

«И когда я делала церемонию, мне Мадре показала, что ему нужно сделать, чтобы началось выздоровление! И это сработало! Он занялся печенью и просто воспрянул, стал выглядеть здоровым и красивым», — заявила телеведущая.

Напомним, что Боня и Смерфит познакомились в 2010 году, а в 2012 году у пары родилась дочь Анджелина. Бизнесмен и телеведущая расстались в 2017-м году. Известно, что причиной их разрыва стало несовпадение взглядов на семейную жизнь — Боня хотела продолжать заниматься карьерой, а Смерфит требовал от нее вести домашний образ жизни и воспитывать детей.