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Боня заявила, что ее бывший муж выздоровел от цирроза печени благодаря духовным практикам

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что ее бывший муж Алекс Смерфит выздоровел от цирроза печени благодаря ее духовным практикам. Об этом сообщает «Газета.ru».

Боня считает, что исцелила мужа от цирроза печени благодаря духовным практикам
© globallookpress.com

По ее словам, у экс-возлюбленного нашли неалкогольный цирроз печени от которого, по словам Бони, он «чуть не умер».

«И когда я делала церемонию, мне Мадре показала, что ему нужно сделать, чтобы началось выздоровление! И это сработало! Он занялся печенью и просто воспрянул, стал выглядеть здоровым и красивым», — заявила телеведущая.

Напомним, что Боня и Смерфит познакомились в 2010 году, а в 2012 году у пары родилась дочь Анджелина. Бизнесмен и телеведущая расстались в 2017-м году. Известно, что причиной их разрыва стало несовпадение взглядов на семейную жизнь — Боня хотела продолжать заниматься карьерой, а Смерфит требовал от нее вести домашний образ жизни и воспитывать детей.

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