Российская певица рассказала о разочаровании от участия в популярном телешоу

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала о разочаровании от участия в популярном телешоу «Маска» на канале НТВ. В интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV она пожаловалась на то, что авторы программы создавали для нее номера хуже, чем для остальных участников проекта.

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«Мы не принимаем никакого участия в организации постановок, мы, грубо говоря, являемся просто исполнителями. Мы пришли на прогон, нам рассказали, что будет происходить на сцене, и мы это исполняем», — раскрыла певица закулисье проекта.

По словам Дайнеко, авторы шоу по-разному подходят к организации выступлений артистов. «И я заметила, что для кого-то стараются, а для других другое делают. Но такое ощущение, что меня не то чтобы сливали с самого начала, но делали для меня гораздо хуже номера в плане производства», — заявила участница «Маски».

Певица отметила, что на проекте работает талантливая команда, которая умеет делать шоу из номеров, но ее выступления, в отличие от номеров других артистов, не выглядели как шоу, что показалось ей несправедливым.

«Я была огорчена, мне это было очень неприятно, тем более я смотрела, как все выглядит в эфире, и была разочарована», — призналась она.