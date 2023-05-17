Любовный гороскоп на 18 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Уделите время и внимание любимому человеку. Вы, может, и не замечаете, но ваша вторая половинка в этом нуждается. ТЕЛЬЦЫ Вам сегодня уделят столько внимания – не зазнайтесь. Принимайте любовь не как должное, а с благодарностью. БЛИЗНЕЦЫ Любовь любовью, а кушать хочется всегда. Даже если в животе – бабочки, подумайте 18 мая и о хлебе насущном. РАКИ Семейный уют и тепло – вот чего захочется вам сегодня. Не отказывайте себе в этом. ЛЬВЫ Пора показать, как вы цените и уважаете свою вторую половинку. Поддержите ее, когда это будет необходимо. ДЕВЫ Не капризничайте и будьте толерантны к тому, как себя ведет ваш избранник. Человек может показать себя не с самой приятной стороны, но это лишь временно. ВЕСЫ Взвешивайте все и не рубите с плеча, если даже вы поссорились. В этот день лучше быть отходчивым. СКОРПИОНЫ День подойдет для совместного отдыха на природе. Здорово будет устроить пикник-сюрприз или кинопросмотр на свежем воздухе. СТРЕЛЬЦЫ Ваш огненный характер 18 мая лучше немного остудить, чтобы не поссориться с любимым человеком. Старайтесь в любой ситуации смотреть на все не под одним углом. КОЗЕРОГИ Вашу верность и преданность в этот день особенно оценят. Ждите сюрпризов. ВОДОЛЕИ Самое время, чтобы вместе сходить в ресторан или в театр. А вот дома сидеть не стоит – есть вероятность поссориться. РЫБЫ Рыбы, будьте сегодня помягче с любимым человеком. Он ждет от вас ласки и тепла.