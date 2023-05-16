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На Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева, который известен в качестве Noize MC, за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иноагента. Соответствующая карточка появилась на сайте Судов общей юрисдикции столицы.

На Noize MC составили протокол за неуказание статуса иноагента
© РИА Новости

Протокол зарегистрировали 16 мая. Его обвиняют в производстве материалов или их распространении без маркировки (статья КоАП РФ 19.34, ч. 4). При этом о каких именно материалах идет речь не указывается. Судебное заседание по данному факту назначено на 1 июня 2023 года на 15:00.

Напомним, что Минюст включил Алексеева в реестр иноагентов 18 ноября 2022 года.

*физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ

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