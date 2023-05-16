Собчак заработала 143 млн рублей на продаже одежды

Российская телеведущая Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналистка продает мерч собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак». Розничная торговля и деятельность интернет-магазина осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Дзен». По данным бухгалтерской отчетности, на которые обратили внимание авторы канала, выручка упомянутой компании составила 143 миллиона рублей.

Отмечается, что в 2022 году у Собчак возникла проблема с Пенсионным фондом России: с нее взыскали пять тысяч рублей за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.