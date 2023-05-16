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Лоза объяснил желание артистов-предателей избавиться от статуса иноагента

Певец и композитор Юрий Лоза объяснил, почему артисты-предатели хотят избавиться от статуса иностранного агента на территории России. По его мнению, это связано с желанием жить и работать на родине.

Лоза объяснил желание артистов-предателей избавиться от статуса иноагента
© слово и дело

Многие артисты, имеющие статус иноагента, хотят оспорить его в суде. Лоза уверен, что в этом прослеживается определенная цель.

Слепаков* и Варламов* потребовали снять с них статус иноагента

«Они понимают, что все может повернуться по-разному. Может измениться ситуация в стране, а у них на этот случай будет нейтральный статус. Он позволяет жить и работать где угодно», — цитирует его iReactor.

На сегодняшний день статус иностранного агента в РФ имеют шоумен Максим Галкин*, музыкант Андрей Макаревич*, певица Земфира*, журналист Глеб Пьяных* и многие другие представители шоу-бизнеса.

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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