$79.98+0.8887.16+1.08

У Аллы Пугачевой подозревают прогрессирующий диабет

У Примадонны прогрессирует сахарный диабет. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

У Пугачевой подозревают прогрессирующий диабет
© WomanHit.ru

Оказывается, у звезды целый букет болезней. Это, например, атеросклероз сосудов, который вызвал ишемическую болезнь сердца. Тогда Пугачевой сделали операцию — расширили коронарные сосуды. а спустя год операцию повторили. В 2010 году в израильской клинике ей сделали еще одну операцию — в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, который расширил просвет сосуда.

Тогда же, в 2010 году певица призналась, что у нее диабет в разговоре со священником, предложившим ей бокал вина. Повышенный сахар в крови потянул за собой целую плеяду гормональных и метаболических нарушений.

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — сказала Примадонна.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий