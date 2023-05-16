У Пугачевой подозревают прогрессирующий диабет

У Аллы Пугачевой подозревают прогрессирующий диабет
У Примадонны прогрессирует сахарный диабет. Об этом сообщает портал «Дни.ру».
Оказывается, у звезды целый букет болезней. Это, например, атеросклероз сосудов, который вызвал ишемическую болезнь сердца. Тогда Пугачевой сделали операцию — расширили коронарные сосуды. а спустя год операцию повторили. В 2010 году в израильской клинике ей сделали еще одну операцию — в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, который расширил просвет сосуда.
Тогда же, в 2010 году певица призналась, что у нее диабет в разговоре со священником, предложившим ей бокал вина. Повышенный сахар в крови потянул за собой целую плеяду гормональных и метаболических нарушений.
«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — сказала Примадонна.