Галич призвала Чеботину не вести себя как школьница

Телеведущая и блогер Ида Галич призвала певицу Люсю Чеботину перестать вести себя как школьница. Ее слова цитирует StarHit.

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«Давай выключим режим девочек из 7-го «Б». На моей стороне факты и правда. В школу ты так и не приехала. Зачем вести себя как школьница?» — высказалась Галич.

Она также напомнила, что не давала комментариев касательно недавнего конфликта никаким медиаресурсам. Галич подчеркнула, что освещала проблему исключительно в своем Telegram-канале.

«В отличие от твоей команды, которая два раза высказалась на тему этой ситуации в разных СМИ. Причем не совпадая друг с другом в показаниях. Ну и с реальностью», — посетовала блогер.

Накануне между Галич и Чеботиной возник конфликт из-за сорванного шоу блогера «1-11». Телеведущая написала в личном блоге, что певица нарушила договоренности и сорвала съемки. Чеботина в свою очередь заявила, что никакой договоренности между ними не было.