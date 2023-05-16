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Галич пожаловалась на свинство гостьи ее YouTube-шоу

Популярная российская блогерша Ида Галич пожаловалась на срыв съемок ее YouTube-шоу «1-11» из-за гостьи. В серии постов, опубликованных в Telegram, ведущая обвинила приглашенную звезду в свинском отношении к ней.

Галич пожаловалась на свинство гостьи ее YouTube-шоу
© РИА Новости

По словам Галич, съемки нового выпуска «1-11» сорвались из-за того, что приглашенная звезда не приехала на площадку.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. (...) Моя команда [из] 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед VK, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — написала она.

При этом блогерша не уточнила, какая именно звезда должна была принять участие в ее шоу. Позднее Галич опубликовала пост, в котором заявила, что так и не дождалась извинений от гостьи за сорванные съемки.

При этом Telegram-каналы «Неопра, блин!» и Super заявили, что гостьей шоу Галич, о которой шла речь в публикациях, была певица Люся Чеботина.

«По слухам, на съемки (...) не явилась певица Люся Чеботина», — утверждало издание Super.

Сама блогерша в одном из постов также упомянула Чеботину, однако через некоторое время она отредактировала публикацию и удалила имя артистки.

«1-11» — YouTube-шоу, в котором звездные гости отвечают на вопросы из школьной программы вместе с детьми. Ведущей проекта является Галич. Гостями программы были певица Ольга Бузова, актриса Агата Муцениеце, юмористка Ирина Мягкова и многие другие.

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