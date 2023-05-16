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Шакира отдохнула на роскошной яхте после обвинений в неуплате налогов

Колумбийская поп-исполнительница Шакира отдохнула на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Шакира отдохнула на роскошной яхте после обвинений в неуплате налогов
© Lenta.ru

Папарацци запечатлели 46-летнюю певицу на борту судна Mastercraft X24 в компании друзей в Майами. Знаменитость была одета в футболку бирюзового цвета и короткие черные шорты. В то же время ее волнистые волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Телезвезда также надела солнцезащитные очки.

Согласно материалу, стоимость упомянутой яхты составляет 18,7 миллиона рублей. При этом журналисты не отметили, кому именно принадлежит судно.

В апреле Шакира заявила, что решила переехать из Барселоны из-за непрекращающегося преследования журналистами ее и ее двоих сыновей. Поп-звезда добавила, что осознает повышенный интерес средств массовой информации к ее жизни.

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