Перенос концертов Арбениной в Узбекистане объяснили

Выступления Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» были перенесены в Узбекистане из-за «невозможности выполнения технических райдеров». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил билетный оператор iticket.uz.

В Узбекистане должно было пройти три концерта коллектива – 17 мая в Ташкенте, 18 мая в Самарканде и 19 мая в Бухаре. Однако они были отменены.

«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров - концерты Дианы Арбениной, группы «Ночные снайперы» будут перенесены», - говорится в сообщении.

Когда теперь состоятся выступления, будет дополнительно объявлено в июне.