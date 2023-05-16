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Перенос концертов Арбениной объяснили невозможностью выполнения райдеров

Выступления Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» были перенесены в Узбекистане из-за «невозможности выполнения технических райдеров». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил билетный оператор iticket.uz.

Перенос концертов Арбениной в Узбекистане объяснили
© globallookpress.com

В Узбекистане должно было пройти три концерта коллектива – 17 мая в Ташкенте, 18 мая в Самарканде и 19 мая в Бухаре. Однако они были отменены.

«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров - концерты Дианы Арбениной, группы «Ночные снайперы» будут перенесены», - говорится в сообщении.

Когда теперь состоятся выступления, будет дополнительно объявлено в июне.

Арбенина объяснила отмену концертов в российских городах

Ранее концерты Арбениной и ее коллектива отменили в России. Уточнялось, что выступления в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти будут перенесены на новые даты. Причины переноса не сообщались.

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