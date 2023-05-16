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Маликов рассказал о тщательной подготовке к юбилейному концерту

Российский певец Дмитрий Маликов в беседе со «Звук Медиа» рассказал, что тщательно готовится к юбилейному концерту в честь 35-летия музыкальной деятельности.

Маликов рассказал о тщательной подготовке к юбилейному концерту
© РИА Новости

В 1988 году исполнитель вышел на сцену Зеленого театра парка имени Горького с двумя своими песнями — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». Спустя 35 лет, в тот же день, 24 июня, артист выступит на сцене Зеленого театра на ВДНХ с масштабным шоу.

Музыкант добавил, что в этот раз в рамках юбилейного концерта будет исполнять песни, выбранные его поклонниками заранее.

«Я решил вспомнить этот момент (свое первое шоу — прим. «Ленты.ру») и сделать большой, настоящий, глобальный концерт для моих поклонников», — рассказал Маликов.

Певец подчеркнул, что, помимо этого, выйдет на сцену в Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске вместе с джазовым саксофонистом Игорем Бутманом. В разговоре с изданием исполнитель добавил, что частью его творческого плана также является воспитание его пятилетнего сына.

Ранее Маликов заявил об опасности вхождения взрослых музыкантов в молодежную музыку.

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