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Тейлор Свифт подарила фанатке бесплатные билеты из-за агрессивного охранника

Американская певица Тейлор Свифт подарила фанатке бесплатные билеты из-за того, что женщина стала жертвой агрессивного поведения охранника во время концерта в рамках тура Eras в Филадельфии, США. Об этом сообщает Daily Mail.

Тейлор Свифт подарила фанатке бесплатные билеты из-за агрессивного охранника
© Lenta.ru

Свифт прервала свой концерт, чтобы разрядить ситуацию в зале. Заметив, что охранник кричит на поклонницу, певица сказала ему остановиться. «Все в порядке! Она ничего не делала!» — закричала артистка.

По словам фанатки по имени Келли Инглис (Kelly Inglis), она танцевала, когда охранник начал кричать на нее «просто как сумасшедший».

«Он не хотел, чтобы мы фотографировались перед сценой. Он был очень строг», — заявила она.

Инглис отметила, что мужчина был таким всю ночь и был очень раздражен. Как сообщается, охранник успокоился только после вмешательства певицы, после чего его выпроводили из помещения.

Ранее стало известно о новом романе Свифт. Новым избранником 33-летней исполнительницы стал 34-летний фронтмен музыкальной группы The 1945 Мэттью Хили.

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