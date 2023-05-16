Мужа певицы Нюши попросили проверить на неуплату налогов

Общественная организация «Зов народа» попросила проверить популярного блогера, мужа певицы Нюши Игоря Сивова на задолженности перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT.

Известно, что супруг звезды проводит тренинги и ретриты в различных странах. Сивов называет себя «мастером ресурсного состояния» и «магистром психоанализа». Стоимость поездки в рамках его авторского тура составляет чуть меньше миллиона рублей. Помимо инфобизнеса, Сивов исполняет обязанности главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).