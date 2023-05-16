Мужа певицы Нюши попросили проверить на неуплату налогов

Общественная организация «Зов народа» попросила проверить популярного блогера, мужа певицы Нюши Игоря Сивова на задолженности перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Известно, что супруг звезды проводит тренинги и ретриты в различных странах. Сивов называет себя «мастером ресурсного состояния» и «магистром психоанализа». Стоимость поездки в рамках его авторского тура составляет чуть меньше миллиона рублей. Помимо инфобизнеса, Сивов исполняет обязанности главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Ранее российских блогеров массово начали проверять на уклонение от уплаты налогов. Соответствующие уголовные дела возбудили в отношении популярных бизнесвумен Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.